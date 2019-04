PiS-owcy walczą ze sobą z powodu wyborów! Po donosie partyjnego kolegi sopocki radny traci mandat

Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził we wtorek nieważność wyboru radnego Prawa i Sprawiedliwości w Sopocie Michała Stróżyka oraz wygaśnięcie jego mandatu. Nakazał jednocześnie przeprowadzenie ponownego wyboru na jeden mandat radnego do Rady Miasta Sopotu w okręgu wyborczym numer 2. Stało się to po donosie złożonym przez partyjnego kolegę.

Sąd orzekł ponadto, że w powtórnych wyborach do Rady Miasta Sopotu w okręgu nr 2 nie może kandydować Michał Stróżyk.

O wyroku sądu poinformował rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, Łukasz Zioła. „W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wyjaśnił, iż zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, iż Michał Stróżyk nie zamieszkiwał stale na terenie Sopotu z zamiarem stałego pobytu i tym samym nie miał on biernego prawa wyborczego do Rady Miasta Sopotu” – wyjaśnił sędzia.

Orzeczenie sądu nie jest prawomocne. Może się od niego odwołać komisarz wyborczy, prawo to nie przysługuje Stróżykowi.

Protest wyborczy z wnioskiem o unieważnienie mandatu Stróżyka wniósł do gdańskiego sądu po wyborach w 2018 r. członek zarządu Komitetu PiS w Sopocie, Krzysztof Szołoch.

W uzasadnieniu protestu wyborczego Szołoch wskazał, że Stróżyk nie mieszka na stałe w Sopocie, „pozostając faktycznie stałym mieszkańcem Gdyni”, gdzie mieszka z „żoną Mają Wagner (radna Gdyni z komitetu Samorządność prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka ) i trójką dzieci”.

Autor protestu wyborczego napisał we wniosku do sądu, że nastąpiło tym samym naruszenie jednego z artykułów kodeksu wyborczego, mówiącego o konieczności stałego zamieszkania na terenie samorządu, z którego ktoś ubiega się o mandat radnego.

„Wystawienie oraz tolerowanie gdynianina Michała Stróżyka w Radzie Miasta Sopotu narusza moje podstawowe prawa jako mieszkańca Sopotu. Poprzez akt wyborczy przekazujemy pewien zakres praw na rzecz organów samorządowych. Nieuprawnione przejęcie tych praw ma cechy zawłaszczenia. Narusza podstawowy porządek prawny poprzez wypaczenie podstawowych form demokracji” – argumentował Szołoch w swoim proteście wyborczym.

Szołoch powiedział po orzeczeniu sądu, że „jest mocno zbudowany postawą składu sędziowskiego”. „Cieszę się, że sąd stanął po stronie prawa i prawdy” – dodał.

Michał Stróżyk ma 43 lata, zasiada w Radzie Miasta Sopotu z ramienia PiS od 2014 r. W obecnej kadencji Rady Miasta Sopotu jest przewodniczącym komisji rewizyjnej.

