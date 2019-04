Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o katastrofie lotniczej. „Pilot popełnia samobójstwo”

Krzysztof Jackowski miał po raz kolejny mroczna wizję. Tym razem jasnowidz z Człuchowa tłumaczy co spowodowało katastrofę samolotu z 24 marca 2015 roku. Wtedy niemiecki pilot Andreas Lubitz miał celowo rozbić samolot w Alpach. Zginęło wówczas 144 pasażerów i 6 członków załogi.

Przypomnijmy, że 24 marca 2015 roku świat otrzymał tragiczną wiadomość, że w Alpach rozbił się samolot linii Germanwings, na pokładzie którego znajdowało się 150 osób: 144 pasażerów oraz 6 członków załogi. Wszyscy zmarli.

Według francuskich śledczych osobą odpowiedzialną za katastrofę jest Andreas Lubitz, drugi pilot. Ponoć 27-latek pod nieobecności drugiego pilota, nagle zatrzasnął drzwi do kokpitu i celowo skierował samolot na zbocze góry, by zamordować wszystkich. Po katastrofie media miały donieść, że drugi pilot chorował na depresję w związku pogarszającym się wzrokiem.

Co na ten temat myśli znany jasnowidz z Człuchowa?

– Można to porównać z tym, co się ostatnio stało w Nowej Zelandii, gdzie człowiek zabija dziesiątki ludzi w świątyni. Nieważne są pobudki polityczne, jest to mord i siebie, bo ten zamachowiec nigdy już nie będzie jako wolny człowiek funkcjonował – trafnie powiedział Jackowski.

– Zaś w przypadku tej katastrofy, pilot popełnia samobójstwo, ciągnąć za sobą wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie samolotu. To, co zrobił ten szaleniec, można przyrównać do wielu innych szaleńców, którzy byli i niestety będą, a najgorsze jest to, że nie ma tygodnia byśmy nie słyszeli o takim szaleńcu – powiedział „Super Expressowi” najbardziej znany jasnowidz w kraju.

Źródło: Super Express