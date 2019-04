Sensacyjne zdjęcia! Indyjska armia twierdzi, iż natknęła się na ślady Yeti. „Stopa o długości 81 centymetrów” [FOTO+VIDEO]

Indyjska armia zamieściła zdjęcia, które mają być dowodem na istnienie … Yeti. Internauci pozostają jednak sceptyczni co do tego odkrycia.

Zdjęcia zostały umieszczone wczoraj zamieszczone na oficjalnym profilu indyjskiej armii na Twitterze.

Zostały wykonane 9 kwietnia tego roku w okolicy bazy wspinaczkowej Makalu Base Camp położonej na wysokości około 5000 metrów w Nepalu niedaleko granicy z Chinami.

Sfotografowane ślady „stóp” mają rozmiar 81,28 cm na 38,1 cm. Dokumentacja fotograficzna ma zostać przekazana jak określiła to indyjska armia „naukowcom zajmującym się badaniami takich zjawisk”.

Umieszczenie fotografii na oficjalnym profilu wywołało burzę komentarzy. Większość z nich wyśmiewała indyjską armię za umieszczenie ich w sieci.

Jej przedstawiciele bronią się, że zanim zostały opublikowane były poddane analizie i pasują do „teorii” dotyczących Yeti.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) 29 kwietnia 2019