Świat na krawędzi wojny. Najbogatsze kraje świata wydają coraz więcej na wojsko

1,8 biliona dolarów, tyle według organizacji szwedzkiej organizacji SIPRI wynoszą światowe wydatki na zbrojenia. Eksperci pokazują twarde dane, z roku na rok kwota znacząco rośnie.

Stockholm International Peace Reasearch Institute to organizacja, która rok do roku zbiera dane dotyczące wydatków wojskowych. Jak pokazuje najnowszy raport instytutu, w poprzednim roku osiągnięto najwyższe wartości od 1988 roku, kiedy to zaczęto gromadzić dane na ten temat. Według szacunków całość wydatków z szerko pojętego zakresu militarnych stanowi ogółem 2,1 procent światowego PKB, czyli 239 dolarów na osobę.

W 2018 roku światowe wydatki wojskowe były o 76% większe niż w 1998, kiedy osiągnęły najniższy poziom po zakończeniu zimnej wojny – stwierdzają eksperci ze szwedzkiego instytutu.

Najwięcej, według zestawienia przygotowanego przez SIPRI wydają, co nie jest zaskakujące, Stany Zjednoczone. Na kolejnych miejscach znajdują się Chiny, Arabia Saudyjska, Indie oraz Francja. Poza pierwszą piątkę wypadła Rosja, która zajęła 6 miejsce na świecie.

Jak podkreślają eksperci, znaczny wzrost wydatków notuje się w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Związane jest to z powszechnym przekonaniem o realnym zagrożeniu ze strony Rosji.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że największe wzrosty zanotowano w Bułgarii, Rumunii oraz na Łotwie i Litwie. W przypadku Polski wzrost miał wynieść 8,9 procent, co daje kwotę wydatków na poziomie 11,6 miliarda dolarów.

Źródło: Sipri.org / NCzas.com