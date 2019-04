Szokujące doniesienia. Magda Gessler przeszła operację plastyczną? Gwiazda TVN szczerze odpowiada

Szokujące doniesienia o celebrytce od garnków pojawiły się w sieci. Mogliśmy przeczytać o tym, że Magda Gessler przeszła operację plastyczną. Teraz gwiazda TVN sama odniosła się do tych zarzutów.

Magda Gessler to prawdopodobnie najpopularniejsza restauratorka w Polsce, która stała się znana głównie dzięki prowadzeniu programu „Kuchenne Rewolucje” na antenie TVN, w którego programach często gości.

Gessler znana jest również z charakterystycznego wyglądu, który podkreśla dodatkowo fryzura – zawsze perfekcyjnie ułożone bujne loki. Tymczasem w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że gwiazda TVN miała w przeszłości przejść operację plastyczną.

Po tych szokujących doniesieniach szczególną uwagę poświęcano ustom celebrytki od garnków, które rzekomo miały być poddawane zmianom. W szczerym wpisie Magda Gessler rozwiała wszelkie wątpliwości.

– Litości kochani. Czy świat zwariował czy każe mi potwierdzić coś czego nie zrobiłam żeby przytaknac opinii czarujących dziennikarzy bajkopisarzy:)))???? Jak to jest??? – zaczyna Gessler.

– Nie zrobiłam żadnej operacji plastycznej! Nie powiekszylam ust tak jak piszecie!!! . Miło mi że doceniacie mój makijaż bo to jego zasługa:). To jest prawdziwa magia! Makijaż czyni cuda. Uwierzcie mi – dodaje Gessler. A my wierzymy jej na słowo, wszak widzieliśmy już nie jedno zdjęcie celebrytów bez makijażu.