Totalna panika! Olejnik w TVN24 docisnęła polityka PiS-u. Padły niewygodne pytania o Konfederację i Michalkiewicza

Totalna panika mediów głównego ścieku. „Wiadomości” TVP1 w głównym wydaniu programu „informacyjnego” telewizji publicznej atakują Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Z kolei w „Kropce nad i” w TVN24 Monika Olejnik pyta polityka PiS-u o zagrożenie ze strony Konfederacji, pojawia się też postać Stanisława Michalkiewicza.

Rosnąca w siłę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy oznacza w końcu konkretne zagrożenie dla obecnego establishmentu. W ostatnim czasie przedstawiciele Konfederacji są na językach zarówno wśród polityków i mediów okołopisowskich, jak i tych z kompletnie drugiej strony, jak Newsweek czy TVN24.

W poniedziałkowym wydaniu programu „Kropka nad i” gościem Moniki Olejnik był Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarka TVN24 niespodziewanie zapytała go o to, czy Konfederacja która przekracza próg wyborczy stanowi zagrożenie dla PiS-u. – Nie sondaże decydują o tym, kto znajdzie się w Parlamencie – uciął krótko Bielan.

Po krótkiej wymianie zdań na różne tematy, a właściwie na żaden, Olejnik wróciła do pytania o Konfederację. – Pytam poważnie, czy według Pana to jest jakieś zagrożenie? – nie ustępowała dziennikarka TVN24. Bielan ciągle jednak uciekał od pytania i począł opowiadać o listach Prawa i Sprawiedliwości.

– Narodowcy mają do PiS-u pretensje o ustawę 447, obawiają się że rząd Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do tego, że mienie bezspadkowe będzie zwracane organizacjom żydowskim – wtrąciła niespodziewanie Olejnik. Tu jednak warto zaznaczyć, że oddawane, a nie zwracane, bo przecież nigdy ono do tych organizacji nie należało.

Bielan nieco łamiącym się głosem odparł jednak, że zarówno publicznie, jak i w rozmowach z organizacjami żydowskimi, stanowisko PiS-u jest jasne i nie ma zgody na zwrot mienia bezspadkowego. – Ale to proszę powiedzieć skąd się wzięła notatka, którą przekazywał Stanisław Michalkiewicz, notatka między dyrektorem z departamentu MSZ, a jego odpowiednikiem w Departamencie Stanu, gdzie jest mowa o tym, że do listopada się o tym powinno rozstrzygnąć? – dociskała Olejnik.

Na to pytanie Bielan nie umiał jednak odpowiedzieć. – Nie wiem skąd się wzięła ta notatka, ale mogę mówić o stanowisku naszego rządu, które było wielokrotnie publicznie deklarowane i wielokrotnie było deklarowane w rozmowach bezpośrednich z naszymi amerykańskimi partnerami – powtórzył polityk PiS-u. Tylko jak ktoś wysuwa niesłuszne żądania o charakterze kradzieży zuchwałej, to chyba jednak nie powinno się go nazywać partnerem.