W „Big Brother” wybuchł ogromny skandal. Teraz uczestnicy show TVN-u rżną głupa

Jak do tej pory w „Big Brother” wiało nudą, jednak program TVN powoli się rozkręca i pojawiają się kolejne skandale. Jeden z nich dotyczył dwójki uczestników show – Igora i Angeliki. Teraz bohaterzy skandalu zabrali głos i…wprost rżną głupa!

„Big Brother” trwa już ponad miesiąc i w końcu jak na program o tej reputacji zaczęły pojawiać się skandale. Ostatni z nich wybuchł po piątkowej imprezie, kiedy jedna z par – Igor i Angelika – wylądowali wspólnie w łóżku. Pijani położyli się wspólnie spać, a kamery uchwyciły część z tego, co tam się działo.

W sieci jednak zawrzało, a fani programu „Big Brother” wieszczą skandal, bo przecież Angelika przed wejściem do domu Wielkiego Brata, chwaliła się tym że ma chłopaka. Teraz Wielki Brat – który/a jest w tej edycji zmiennopłciowcem – postanowił osobiście zapytać uczestników o to co się działo.

W odcinku „Big Brother Arena” Wielki Brat zapytał: – Jaka relacja Was łączy? Macie romans?. Uczestnicy na krótko się zmieszali, jednak Igor dość szybko odpowiedział: – Nie, nie mamy romansu.

– Absolutnie. Jesteśmy kumplami, bo rozdzieliliśmy kwestie przyjaciel, koleżanka, a my jesteśmy kumplami – wtórowała mu Angelika. A Igor chcąc byś jeszcze świętszym potwierdzał: – Tak, doszliśmy do wspólnych wniosków. I po prostu decyzja sama wyszła.

Źródło: plotek.pl