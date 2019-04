Wojna domowa w Wenezueli! Dramatyczne nagrania z Caracas. Trwa wymiana ognia pomiędzy żołnierzami lojalnymi wobec Guaido i Maduro [VIDEO]

W pobliży bazy wojskowej La Carlota w Caracas, podczas wiecu przywódcy wenezuelskiej opozycji Juana Guaido, słychać strzały – informuje agencja Reutera.

Wcześniej Guaido poinformował, że wezwał armię do pomocy w usunięciu prezydenta Nicolasa Maduro.

Reuters cytuje świadków, którzy relacjonują, że trwa wymiana ognia między towarzyszącymi Guaido mężczyznami w mundurach wojskowych a żołnierzami wspierającymi Maduro.

Breaking: in #Venezuela – national guards arresting/attacking other national guards #OperacionLibertad pic.twitter.com/LPPOw1k0QH

Wcześniej we wtorek Guaido, przewodniczący parlamentu, który pod koniec stycznia ogłosił, że tymczasowo przejmuje obowiązki głowy państwa, zamieścił nagranie wideo na Twitterze z bazy La Carlota. Występując w towarzystwie kilku wojskowych oraz uwolnionego z aresztu domowego opozycyjnego polityka Leopoldo Lopeza, oświadczył, że zaczyna się „końcowa faza” jego planu odsunięcia od władzy Maduro, i wezwał armię oraz naród wenezuelski do udzielenia mu pomocy.

Venezuela is kicking off https://t.co/eGpxqYTbIz

Według informacji Reutera Guaido towarzyszy około 70 żołnierzy.

Z kolei przewodniczący Zgromadzenia Konstytucyjnego Wenezueli Diosdado Cabello wezwał zwolenników Maduro, by gromadzili się wokół pałacu prezydenckiego.

Opozycyjny wenezuelski polityk Leopoldo Lopez, który od prawie dwóch lat przebywał w areszcie domowym, został uwolniony przez armię na polecenie… przewodniczącego parlamentu i szefa opozycji Juana Guaido i znajduje się w bazie wojskowej La Carlota w Caracas.

Guaido oświadczył, że rozpoczyna się „końcowa faza” jego planu odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro i wezwał armię oraz naród wenezuelski do udzielenia mu wsparcia.

Wcześniej pojawiły się informacje o użyciu gazu łzawiącego na drodze w pobliżu tej bazy, a minister obrony zapewnił, że „siły zbrojne pozostają wierne konstytucji i legalnym władzom”, mając na myśli Nicolasa Maduro.

LIVE from #Venezuela after VP said #coup attempt is underway in the country:

Rząd Wenezueli potępił „próbę zamachu stanu”. Głos na Twitterze zabrał minister komunikacji Jorge Rodriguez, który napisał: „w tej chwili stawiamy czoła i neutralizujemy niewielką grupę zdrajców w wojsku, którzy chcieli wywołać zamach stanu”.

Zwolennicy Maduro wzywają do zebrania się wokół Pałacu prezydenckiego dla obrony Maduro. Agencje donoszą, że Juan Guiado rzeczywiście rozpoczął pucz, a wierne mu uzbrojone oddziały działają w różnych częściach stolicy.

Seems like it'll be a long morning in Venezuela

It's just before 8AM there pic.twitter.com/6JxHVer8d3

— d○○d (@just_some_d00d) April 30, 2019