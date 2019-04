„Żydów w polskim rządzie jest tak wielu, że nie zezwala się im na wyjazd, bo nie byłoby ich kim zastąpić” [Tajny RAPORT CIA]

Tajny raport CIA z 1954 roku, który po latach został odtajniony mówi wiele o statusie Żydów w PRL. Ukazuje on opinię nieujawnionego źródła na ten temat. Odtajniona została niestety tylko jedna z dwóch stron, ale i na niej można znaleźć ciekawe informacje.

– Żydów w polskim rządzie jest tak wielu, że nie zezwala się im na wyjazd do Palestyny, bo nie byłoby ich kim zastąpić. Są wierni władzy komunistycznej, bo broni ich interesów jako mniejszości – tak wynika z odtajnionej części.

W raporcie możemy przeczytać dodatkowo, że:

– W Polsce żyje od 50 000 do 80 000 Żydów. Trudno jest podać przybliżoną liczbę, ponieważ wielu z nich zmieniło nazwiska i wyznanie w trakcie wojny. Obecnie najwięcej Żydów, około 25 000, żyje we Wrocławiu, a przed wojną Warszawa i Łódź były największymi skupiskami tej ludności. Śląskie miasta Dzierżoniów i Wałbrzych są obecnie największymi skupiskami Żydów.

– Po śmierci Stalina, najbardziej odważni Żydzi w Polsce zaczęli załatwiać sobie emigracje do Palestyny i od 1954 roku kilka grup po 5 do 8 osób dostało zezwolenia na wyjazd przez Wiedeń-Rzym. Tym niemniej, polski rząd niechętnie udziela zezwoleń na emigrację, bo tak wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska w rządzie, przemyśle i usługach zagranicznych, że nie byłoby możliwe zastąpić ich kompetentnym personelem. Co więcej, nie-komunistyczni Żydzi są uważani za bardziej lojalnych wobec władzy niż nie-komunistyczni Polacy. Lojalność bierze się z ich bardzo słabej pozycji jako mniejszość w Polsce.

