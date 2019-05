1 maja w Moskwie 1941 r. naziści defilowali wraz z komunistami. Wehrmacht razem z Armią Czerwoną [VIDEO]

1 maja 1941 r. w Moskwie z okazji święta pracy przedstawiciele niemieckiego Wehrmachtu defilowali razem z Armią Czerwoną.

Tak właśnie było. Czarne i czerwone kruki, które rozdziobały Polskę we wrześniu 1939 r., nadal były nieformalnymi sojusznikami, a Związek Sowiecki, bez żadnej ironii, był uważany za najlepszego sojusznika III Rzeszy.

Nie należy się więc temu dziwić, że Niemcy defilowali w Moskwie. Nie mieli też ku temu żadnych oporów, tym bardziej że niemieccy naziści, podobnie jak sowieccy komuniści także zawłaszczyli święto ludzi pracy. W końcu partia Adolfa Hitlera nazywała się Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, a sam Führer nazywał siebie samego proletariuszem.

Pikanterii tej defiladzie dodawał fakt, że goście 7 tygodni później napadli na gospodarzy, rozpętując największe w historii świata zmagania wojenne i jedne z najbardziej okrutnych.

Można dodać, że gdyby nie wolta Jugosławii, która zerwała porozumienie z Niemcami i zmusiła Hitlera do rozpoczęcia inwazji najpierw na to państwo, to niemieccy goście napadliby na gospodarzy moskiewskiej defilady jeszcze tego samego miesiąca, w którym defilowali.