Amerykańska Antifa współpracuje z meksykańskimi kartelami? Faszyści z Antify chcą wywołać zamieszki na granicy z Meksykiem

Kalifornijski dziennik informuje, że FBI i kilka innych agencji rządowych prowadzą śledztwo w sprawie współpracy Antify z kartelami narkotykowymi. Faszyści mają kupować od nich broń, by wywołać zamieszki na granicy z Meksykiem i przepuścić do USA nielegalnych imigrantów.

Dziennik „The San Diego Union-Tribune” powołując się na raport FBI informuje, że od grudnia 2018 roku Biuro prowadzi śledztwo w sprawie działań amerykańskiej Antify. Faszyści mają współpracować Ivanem Riebelingiem, znanym jako „Cobra Commander” który sam określa się jako „meksykański rewolucjonista”

Wedle raportu FBI jest on łącznikiem Antify z jednym z meksykańskich karteli narkotykowych. Ma on faszystom umożliwiać zakup broni od meksykańskiej organizacji przestępczej.

Antifa ma kupować broń, by wywołać zamieszki na granicy z Meksykiem i uniemożliwić pracę granicznych służb, które powstrzymują nielegalnych imigrantów przed przedostaniem się do Stanów Zjednoczonych.

Z tajnego raportu FBI, który stał się podstawą śledztwa prowadzonego przez Biuro i kilka innych agencji rządowych wynika, że wśród aktywistów Antify są m.in. dziennikarze i prawnicy, którzy wspierają formujące się w Meksyku pochody nielegalnych imigrantów z Ameryki Środkowej.

Szacuje się, że w Meksyku przebywa teraz około 75 tysięcy nielegalnych imigrantów z Salwadoru, Hondurasu i innych krajów Ameryki Środkowej czekających na okazję, by dostać się do USA. Ostatnio hojnie pieniędzmi wsparł ich papież Franciszek. W sumie przekazano 500 tysięcy dolarów. Pieniądze pochodziły m.in z datków zbieranych na tacę w kościołach na całym świecie.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku na granicy zatrzymano rekordową liczbę ponad 400 tysięcy osób. To blisko tyle, co w całym 2018 roku. Lewackie organizacje i przestępcy pomagają sformować kolejne wielkie pochody nielegalnych imigrantów. By powstrzymać inwazję administracja Trumpa skierowała już oddziały wojskowe do pilnowania granicy z Meksykiem.