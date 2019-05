Amerykańskie F-35A przeprowadziły pierwszą misję bojową. Zrzuciły bomby w Iraku [VIDEO]

Amerykańskie myśliwce wielozadaniowe F-35A przeprowadziły pierwszą misję bojową w historii. Zaatakowały pozycje bojowników Państwa Islamskiego w Iraku.

Do ataku doszło wczoraj w rejonie Wadi Ashai w Iraku. Dwa samoloty F-35A zrzuciły bomby JDAM (Joint Direct Attack Munition) na tunele i podziemne składy amunicji należące do ISIS.

Irackie siły antyterrorystyczne prowadzą od kilku dni operację przeciwko tak zwanym uśpionym komórkom Państwa Islamskiego, które mają swoje kryjówki w rejonie pasma Gór Hamrin w północnej części kraju.

O przeprowadzeniu historycznego ataku poinformowało wczoraj US Air Forces Central Command na swoim koncie na Twitterze.

Amerykańskie myśliwce F-35A zostały przebazowane na Bliski Wschód po raz pierwszy 15 kwietnia tego roku. Stacjonują w bazie Al Dhafra Air Base w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Samoloty należą do 388. i 419. Skrzydła Myśliwskiego U.S. Air Force, które na co dzień operują z bazy lotniczej Hill w Utah.

Wcześniej, bo we wrześniu 2018 roku, miał miejsce bojowy debiut myśliwca F-35B w Afganistanie. Należące do lotnictwa US Marines samoloty operowały z uniwersalnego okrętu desantowego USS Essex (LHD-2), który wpłynął na wody Zatoki Perskiej.

Jak ujawnił później dowódca Marine Fighter Attack Squadron 211 (VMFA-211), podpułkownik Kyle Shoop, myśliwce F-35B przeprowadziły w tamtym okresie także bombardowania pozycji Państwa Islamskiego w Syrii.

Polska ogłosiła, że zamierza zakupić 32 sztuki samolotów F-35A w ramach programu „Harpia”. Na maj zapowiedziano wizytę specjalnego zespołu, który ma zaprezentować możliwości tej ultranowoczesnej maszyny.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35A jest samolotem 5 generacji. Jego podstawowym zadaniem jest przełamywanie obrony powietrznej przeciwnika przy wykorzystaniu cech samolotu stealth.

F-35A dysponuje nowoczesnym radarem AESA AN/APG-81 oraz innymi sensorami pozwalającymi na obserwację przestrzeni wokół samolotu. Dane te są przetwarzane w czasie rzeczywistym co daje pilotom większą świadomość sytuacyjną samemu pozostając niezauważonym.

F-35A jest w pełni sieciocentryczny i może otrzymywać i przekazywać dane innym samolotom bądź systemom uzbrojenia.

Krytycy zwracają uwagę zwłaszcza na małą ilość uzbrojenia jakie może przenosić F-35 w komorach wewnętrznych umożliwiających pozostanie niewidzialnym dla radarów przeciwnika, a także fakt, iż nie jest to samolot skonstruowany jako typowy myśliwiec do wywalczenia przewagi w powietrzu.

Nie bez znaczenia są także bardzo wysokie koszty obsługi tego samolotu w porównaniu do innych samolotów użytkowanych przez Siły Powietrzne.