„Bestia” znowu szokuje. Szokujące wyznanie Mike`a Tysona! „Myślałem o zabijaniu ludzi”

Mike Tyson w wywiadzie „Good Morning Britain” w zaskakujący i szczery sposób mówił o swojej młodości. Z tego co mówił były mistrz wagi ciężkiej wynika, że to sport uchronił go przed zejściem na drogę, z której nie byłoby już powrotu…

Jak przyznał Tyson, boks był ucieczką, ponieważ wychowywał się w kulturze nowojorskich gangów. Spotykał się ze strzelaniem do ludzi i licznymi przestępstwami. Pod koniec lat 70. i początku 80., gdyby nie sport, pewnie skończyłby jako przestępstwa.

Sportowiec uważa, że młodzi ludzie są zainteresowani przestępczością, kiedy nie widzą żadnych perspektyw i przyszłości.

„Nie wierzą, że w życiu jest jakaś nadzieja. Gdyby wierzyli, to nie zachowywali się w ten sposób. Ja wierzyłem, że ona istnieje, a potem zacząłem boksować. Muszę jednak przyznać, że myślałem o zabijaniu ludzi, życie innych nic dla mnie wtedy nie znaczyło” – powiedział wprost.

Wywiad Tysona ukazał się w momencie, gdy opublikowano statystyki przestępczości w dużych miastach Wielkiej Brytanii. Dane są przerażające. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Anglii i Walii była aż 39818 przestępstw, w których użyto ostrych narzędzi. Bardzo mocny wzrost przestępczości i spadek liczby policjantów to problemy, z którymi zmaga się dzisiaj społeczeństwo na wyspach.

Źródło: sportowefakty.wp.pl