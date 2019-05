Chińczycy wybudowali w Algierze największy meczet w Afryce i trzeci pod względem wielkości na świecie

Chińska telewizja CGTN podała informację o zakończeniu budowy Wielkiego Meczetu w Algierze przez państwową firmę z tego kraju (CSCEC). Nowy meczet detronizuje w ren sposób meczet Hassana II w stolicy Maroka – Casablance i staje się jednocześnie trzecim co do wielkości meczetem na świecie.

Budowa kosztowała dwa miliardy dolarów (1,7 miliarda euro). Zamówił go zdymisjonowany już prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika. Budynek ma powierzchnię 400 000 m².

Większe są tylko meczety Sułtana Qaboosa w Omanie (416 000 m²) i Imama Rezy w Maszchadzie w Iranie (600 000 m²).

Didn't know Chinese are building mosques https://t.co/eaygReo25j

Meczet może pomieścić do 120 000 osób. Kopuła jest inkrustowana złotem, minaret ma najwyższą wysokość na świecie (265 m) i widać z niego wody Morza Śródziemnego wzdłuż zatoki Algieru.

Djama El Djazair (meczet w Algieru) jest otoczony parkiem, mieści się tam centrum kultury, mieszkania dla pracowników, szkoła religijna, biblioteka, a nawet remiza strażacka. Według agencji informacyjnej Xinhua jest to największy budynek religijny kiedykolwiek wybudowany za granicą przez chińską firmę.

#VIDEO: #China-HQ'd construction giant CSCEC completes $2-billion works on #Africa's largest – and the world's third-largest – mosque, Djama El Djazair, in #Algeria 🕌🇩🇿🇨🇳 | #construction #engineering https://t.co/lEbjxeXci4

— Construction Week (@CWMiddleEast) May 1, 2019