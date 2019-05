Czeczeni zorganizowali niecodzienne igrzyska. To już siódma edycja tej imprezy [VIDEO]

View this post on Instagram

Сегодня завершился второй день VII Открытого Чемпионата Чеченской Республики по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященного памяти Первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова. Страсти накаляются. Состязательный дух и стремление к победе среди участников достиг своего пика. Все команды идут вровень друг с другом. Участники борются за доли зачётных секунд. Но наш марафон продолжается. Завтра ожидается ещё более интересный и напряженный день Чемпионата. После дневных упражнений участники приступят к ночным. В ночь с 30-го апреля, на 1-е мая им предстоит пройти сложное упражнение в лесу. Следите за нашей страницей, друзья. Впереди ещё много интересного. Наши партнеры/Our partners: @dz_grozny Парашютный Центр/Skydive/The biggest drop zone and wind tunnel in Russia; @fps_chr Федерация практической стрельбы ЧР/Chechen Republic Practical Shooting Federation; @tacticalrock Магазин профессиональной экипировки и обмундирования/The shop of professional equipment and uniforms #ruspetsnaz #РУС #реwреwlife #dailyguns #Armedforces #multicamo #ar15 #2eh #2a #альфа #фсб #спецназ #mmafighter #hummerh1 #sambo #dailyguns #Armedforces #multicamo #ar15 #2eh #2a #альфа #фсб #спецназ #sniper #snipers #sniperrifle #pew #specialforces •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✅@rosgvard_official ✅@alfa.operators ✅@world_of_armies ✅@special_forces_of_russia