„Gliniani idole LGBT. Nawet grzeszyć po ludzku nie potrafią.” Biskup Zawistowski bezlitośnie o dewiantach i prezydencie Trzaskowskim

Biskup senior Diecezji Łowickiej Józef Zawitkowskiej na łamach „Naszego Dziennika” odniósł się do obecnej sytuacji w kraju. Najostrzejsze słowa skierował pod adresem władz Warszawy, które chcą promować ideologię LGBTWC.

Biskup pisze wiersze i w formie przypominającej wiersz wspominając historię Warszawy odniósł się do wielu spraw w Polsce. Odniósł się m.in do protestu nauczycieli nazywając go „najgłupszym strajkiem o 1000 zł na rękę”.

„Wołajcie ze mną: Od głupoty i bezbożnej szkoły zachowaj nas, Panie! Warszawo! Przecież miałaś Collegium Nobilium, a tak schamiałaś. Były w historii różne strajki szkolne: o język, o historię, o krzyż. Teraz w historii pokażą organizatora i najgłupszy strajk szkolny o 1000 zł na rękę. O biedna szkoło moja!”.

Najostrzejsze słowa biskup poświęcił władzom Warszawy, które podpisały „Deklarację LGBT”. Ratusz chce m.in promować ideologię LGBTWTF, dyskryminować firmy przeciwstawiające się temu nie dopuszczając ich do przetargów, wprowadzić do szkół funkcjonariuszy pilnujących politycznej seks poprawności.

„Chryste królujący krzyżem nad Warszawą z Zygmuntowej kolumny. Królu z mieczem, co broni Warszawy i dobro od zła oddziela, komuś Ty dał władzę nad Warszawą? Roztrzaskaj glinianych idoli LGBT, co po ludzku grzeszyć nie potrafią.”

I dalej szydząc z Trzaskowskiego: „Tu z nagą piersią idziemy na salwy armatnie. Tu nawet dzieci walczą. Halo, halo! Tu mówi prezydent Warszawy. Nadchodzi… zero, koma 3, nadchodzi. Takiego Warszawa miała prezydenta. Wstydźcie się, Warszawiacy! Jak się spodliłaś, Warszawko! Wstydźcie się, Warszawiacy! Jak się spodliłaś, Warszawko! A wy mówicie: Nic to! Warszawa nierządem stoi. Pogruchoce Was Pan Bóg, jako ten garniec gliniany!

Jak mi Cię żal, Warszawo! Ty moja dumna Pani, dziś zachowujesz się jak głupia panna, której brakło oleju. Wiosenne LGBT! Wy nawet grzeszyć normalnie nie potraficie, pachniecie tylko bezwstydem! Warszawo” – pisze biskup odnosząc się także do założonego przez Biedronia ugrupowania.