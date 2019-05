Michalkiewicz o Kaczyńskim: „Spanikował. Nie myślałem, że tego doczekam”

Media związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęły frontalny atak na zyskującą w sondażach Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy. Maski opadły szybko.

Dziennikarze już nie kryją się ze swoją niechęcią, ale wprost sugerują politykom koalicji powiązania, które mają sprawić, by zachwiać opinią statystycznego wyborcy. Skąd tak nagły i brutalny atak? Według wewnętrznych sondaży Konfederacja może w tej chwili liczyć nawet na 9 proc. poparcia, a przecież jeszcze mało kto wie o jej istnieniu!

Sondaże Konfederacji skoczyły po ujawnieniu tajnej notatki w sprawie roszczeń organizacji żydowskich za tzw. mienie bezspadkowe, którą ujawnił Stanisław Michalkiewicz.

Stanisław Michalkiewicz skomentował tę sytuację w swoim stylu.

„Ważne jest, żeby to wypłukiwanie odbywało się pod nadzorem Obozu Płomiennych Dzierżawców Monopolu na Patriotyzm, bo gdyby odbywał się pod nadzorem Obozu Zdrady i Zaprzaństwa , to jak by to wyglądało?! Właśnie Jarosław Kaczyński powiedział, że trzeba na PiS głosować, bo jak nie – to Polski nie będzie! No, krótko mówiąc, trochę się tam spanikował chyba, po raz pierwszy – ja już myślałem, że tego nie doczekam – bo ostatnim razem takie znaki równości między interesem partyjnym i interesem państwowym to był za Gierka!”.