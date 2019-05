NASA w kompletnej panice! Uderzenie asteroidy może wywołać „kosmiczną zimę” [VIDEO]

NASA ma świadomość, że uderzenie dużej asteroidy w Ziemię wywoła „kosmiczną zimę”. Przywołuje przykład obiektu, który uderzył w naszą planetę 65 milionów lat temu i spowodował wyginięcie dinozaurów.

Asteroidy to niewielkie, skaliste ciała, które zwykle znajdują się w wewnętrznym Układzie Słonecznym krążąc wokół Słońca między orbitami Marsa i Jowisza. Miliony z nich latają w przestrzeni kosmicznej, a ich zderzenia odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu wielu planet.

Asteroidy mogą mieć także destruktywny charakter – ich uderzenia mogą doprowadzić do zniknięcia całych gatunków tak jak miało to miejsce 65 milionów lat temu.

Naukowcy opisują co musiałoby się wydarzyć, aby taka katastrofa się powtórzyła. Wskazują, że główny pas planetoid leżący pomiędzy Marsem a Jowiszem może być źródłem skąd przyjdzie zagłada.

W pasie dochodzi do kolizji, które zmieniają orbity krążących w nim ciał. Jeżeli na taką asteroidę wpłynie grawitacja Marsa może ona tak zmienić trajektorię asteroidy, że będzie ona przecinać orbitę Ziemi co może doprowadzić do kolizji.

W historii naszej planety były już takie przypadki. 65 milionów lat temu asteroida uderzyła w Półwysep Jukatan w Meksyku. Uderzenie wyzwoliło ogromną energię i wyrzuciło do atmosfery miliony to pyłów ograniczając dostęp światła słonecznego do powierzchni. Nastała tak zwana kosmiczna zima, a jej efektem było masowe wymieranie wielu gatunków.

Jeżeli asteroida byłaby odpowiednio duża, skutki jej uderzenia w powierzchnię mogłaby pogrążyć Ziemię w całkowitej ciemności i spowodować wymarcie wszystkich gatunków zamieszkujących planetę.

Wydarzenie sprzed 65 milionów lat doprowadziło do wyginięcia 60 procent ówczesnych gatunków w tym dinozaurów. Uderzenie asteroidy pozostawiło po sobie krater o średnicy 200 km. Naukowcy oszacowali, że asteroida, która doprowadziła do jego powstania miała 15 kilometrów średnicy.