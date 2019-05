Polska największym importerem towarów z Ukrainy. Przegoniliśmy Rosję

Polska stała się największym rynkiem zbytu dla ukraińskich towarów. Takie są dane ukraińskiego eksportu za pierwszy kwartał obecnego roku. To oznacza, że ukraiński eksport do Polski jest już większy niż do Rosji.

Jak podaje ukraińska Państwowa Służba Fiskalna, Ukraina wyeksportowała do Polski towary o wartości 818 mln dolarów, podczas gdy towary wysłane do Rosji były warte 759 mln dolarów.

Co ciekawe trzecim pod względem wielkości rynkiem zbytu na ukraińskie towary jest Egipt, do którego wysłano towary na kwotę 652 mln USD. Czwarte są Chiny (640 mln USD), a piąta Turcja (638 mln USD).

Cały eksport Ukrainy za 1 kwartał 2019 r. wyniósł 12,3 mld USD.

Warto dodać, że ukraiński eksport do Rosji spada w błyskawicznym tempie. Od 2014 r. spadł aż 4-krotnie. Tylko w I kwartale tego roku zmniejszył się o 11 proc. Natomiast eksport do Polski wzrasta w tempie 20% w skali roku.

Ukraiński eksport to przede wszystkim produkty przemysłu metalurgicznego (2,8 mld dolarów), produkty pochodzenia roślinnego (2,4 mld dolarów) oraz maszyny i urządzenia (1,1 mld dolarów).

Źródło: kresy.pl