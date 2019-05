Sensacyjne informacje. Nicolas Maduro już szykował się do ucieczki na Kubę. Powstrzymali go Rosjanie

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro był we wtorek rano zdeterminowany, by opuścić Wenezuelę i zbiec do Hawany ujawnił w wypowiedzi dla telewizji CNN szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Od tego zamiaru odwiodła go interwencja rosyjskich dyplomatów.

Sekretarz Stanu USA, Mike Pompeo, powiedział, na Nicolasa Maduro czekał już na płycie lotniska specjalnie przygotowany samolot, którym miał uciec na Kubę. Stwierdził, że pozostał on w Wenezueli jedynie dlatego, że Rosjanie przekonali go, by nie przejmował się nawoływaniami lidera opozycji, Juana Guaido o przeprowadzenie ostatecznego etapu obalenia jego władzy.

Juan Guido, który ogłosił się prezydentem w styczniu, wezwał wczoraj mieszkańców Wenezueli do rozpoczęcia „Operacji Woloność” mającej doprowadzić do usunięcia Nicolasa Maduro. Poparła go część żołnierzy i sił Gwardii Narodowej. Guido przemawiał na terenie bazy wojskowej La Carlota w stolicy Wenezueli Caracas wzywając po raz kolejny wojsko do przejścia na swoją stronę.

Na ulice wenezuelskich miast wyszły tysiące ludzi. W zamieszkach rannych zostało wiele osób. Wydaje się jednak, że wbrew oczekiwaniom Guido i Stanów Zjednoczonych wenezuelska armia nie poparła próby puczu.

Specjalny wysłannik USA do Caracas Elliott Abrams informował we wtorek, że opozycja w Wenezueli od pewno czasu negocjowała z ministrem obrony Vladimirem Padrino, przewodniczącym Sądu Najwyższego Maikelem Moreno i dowódcą gwardii prezydenckiej Ivanem Rafaelem Hernandezem Dalą oferując im amnestię.

– Toczą się interesujące negocjacje między Wenezuelczykami wewnątrz reżimu i opozycją na temat przywrócenia porządku konstytucyjnego – oznajmił Abrams rozmawiając z dziennikarzami w Departamencie Stanu.

– Negocjacje prowadzone są od dłuższego czasu, ale „dziś wygląda na to, że nie ma postępów – dodał Abrams.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa krajowego, John Bolton, zaapelował do nich za pośrednictwem Twittera

– Czas nadszedł. To wasza ostatnia szansa. Stańcie po stronie tymczasowego prezydenta Juana Guido, a zostaniecie usunięci z list sankcyjnych USA. Jeżeli zostaniecie z Maduro, pójdziecie razem z nim na dno – napisał.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 kwietnia 2019

Prezydent USA Donald Trump wezwał wspierających Maduro Kubańczyków do opuszczenia Wenezueli. Zagroził wprowadzeniem embargo gospodarczego i nałożeniem sankcji na na to państwo, jeśli Kuba nie przestanie okazywać wsparcia militarnego skompromitowanemu rządowi Maduro.

– Jeśli kubańskie oddziały wojskowe i jednostki milicji natychmiast nie zaprzestaną operacji wojskowych i wszelkich innych, które mają na celu podważanie ładu konstytucyjnego Wenezueli, to całkowita i szczelna blokada gospodarcza, wraz z sankcjami na najwyższym poziomie, zostanie nałożone na wyspę – napisał Trump na Twitterze.

– Miejmy nadzieję, że kubańscy żołnierze bezzwłocznie, szczęśliwie powrócą na swą wyspę – dodał.

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 kwietnia 2019

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 kwietnia 2019

Wielu amerykańskich senatorów wezwało wprost do podjęcia akcji militarnej przeciwko Wenezueli. W tym tonie wypowiedział się między innymi senator z Florydy, Rick Scott. Napisał, że jest to walka przeciw Kubie, Rosji, Chinom, Iranowi i Hezbollahowi, które są obecne w Wenezueli

.@jguaido & the people of Venezuela have taken a critical step. We cannot abandon them. Inaction is not an option. The U.S. military MUST be ready to supply humanitarian aid & defend freedom & democracy in #Venezuela. I’m calling on @POTUS to pre-position assets. My statement ⬇️ pic.twitter.com/wUOzd2j1l4 — Rick Scott (@SenRickScott) 30 kwietnia 2019

Źródło: PAP/Twitter