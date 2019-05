Sensacyjne odkrycie brytyjskich naukowców. Czy Viagra może leczyć choroby serca?

Brytyjskie media donoszą o sensacyjnym odkryciu naukowców z Manchesteru. Viagra używana do tej pory by pobudzić męską erekcję może leczyć choroby serca.

Badacze z Manchesteru na razie przeprowadzili badania na owcach. Używano w nim leku o nazwie Cialis, który jest tylko inną marką dla tadalafilu sprzedawanego jako Viagra.

Jak się okazało medykament powstrzymuje u owiec rozwój niektórych chorób serca, w tym niewydolności, a nawet prowadzi do ich cofania się. Lek ma m.in wspomagać serce w przepompowywaniu większej ilości krwi w czasie dużego wysiłku fizycznego. Pomocny jest także w leczeniu dusznicy, która jest spowodowana niedokrwieniem mięśnia sercowego.

Cialilis ma działać także w przypadku rozedmy płuc i zapaleniu oskrzeli. Do tej pory wiadomo było, że Viagra lek na impotencję jest skuteczna m.in. w leczeniu nadciśnienia płucnego.

Andrew Trafford szef zespołu badaczy z Uniwersytetu Manchester w rozmowie z dziennikiem „Daily Mail” twierdzi, że lek może okazać się skuteczny nie tylko u owiec, ale także u ludzi i kwestią czasu jest kiedy zostaną przeprowadzone odpowiednie badania kliniczne.

– To odkrycie to wielki postęp w leczeniu wyniszczającej choroby (niewydolności serca – przyp. red), która wywołuje tak wielkie problemy u tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii i poza nią – powiedział profesor. Według niego są już pewne dowody na to, że Viagra może leczyć niewydolność serca.

Dowody te pochodzą m.in od osób, które biorą Viagrę jako lek na impotencję. Okazuje się, że mężczyźni ci mogli leczyć się na serce niejako przy okazji.