Sensacyjne wyniki sondażu. Konfederacja deklasuje politycznych rywali notując 31 procent poparcia

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy może liczyć na 31 procentowe poparcie. Gdyby liczyły się tylko głosy młodych mężczyzn, ugrupowanie zwyciężyłoby zdecydowanie w nadchodzących wyborach do Europarlamentu.

Sondaż przeprowadził Kantar Public w dniach 4-9 kwietnia 2019 na próbie 788 osób. Obejmował on grupę najmłodszych wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Grupa została określona także pod kątem płci. Stanowili ją mężczyźni w wieku 18-30 lat.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy deklasuje politycznych rywali w tej grupie uzyskując 31 procent poparcia.

Na drugim miejscu jest PiS z 23 procentami poparcia, a na trzecim Wiosna, na którą zamierza głosować 18 procent wyborców.

Bardzo słaby wynik w tej grupie wyborców zanotowała Koalicja Europejska, którą chce poprzeć zaledwie 12 procent respondentów.

Wyniki ostatnich sondaży obejmujące wszystkich wyborców pokazują, że Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy przekroczy próg wyborczy w wyborach do Europarlamantu.