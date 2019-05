Skandal! Skarbówka zorganizowała loterię. Zamiast nagród atak hakerski… Dane tysięcy podatników wyciekły…

Mieszkańcy Gdańska, którzy wzięli udział w loterii „PIT w Gdańsku się opłaca”, mogą mieć spore problemy. Firma przeprowadzająca konkurs poinformowała, że hakerzy dokonali włamania na jej serwer, na którym znajdowały się dane osobowe 18,5 tys. mieszkańców miasta.

Sprawa trafiła do prokuratury. Na serwerze znajdowały się dane osobowe gdańszczan obejmujące imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres email i miejsce złożenia deklaracji PIT.

– Ślady informatyczne popełnionego naruszenia zostały zabezpieczone. Zmieniona została konfiguracja strony internetowej, wprowadzono kolejny poziom zabezpieczeń – mówił Wojciech Koczorowski z PlayPrint Polska Sp. z o. o.

Jak dodał, naruszenie to dotyczy rejestracji przeprowadzonych do 27 kwietnia do godz. 3.00 rano. Koczorowski zapewnił, że firma wyśle mail z informacją o zaistniałej sytuacji oraz z ostrzeżeniem przed ewentualnym konsekwencjami wykorzystania tych danych.

Mimo wycieku danych prawie 20 tys. mieszkańców Gdańska, miasto zadeklarowało, że loteria PIT i tak się odbędzie.

Źródło: fakt.pl