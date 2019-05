Skandal! Za nasze pieniądze Unia ubogaca nielegalnych imigrantów. Węgierski rząd ujawnia, że podarowano im ponad 1,5 miliarda euro

Doradca premiera Węgier Orbana ujawnił, że Unia Europejska wydała nielegalnym imigrantom ponad 2 miliony kart płatniczych. Na ich rachunkach znalazło się razem 1,55 miliarda euro.

O wydawaniu naszych pieniędzy przez Unię poinformował György Bakondi, główny doradca ds. bezpieczeństwa premiera Wiktora Orbana występując w w programie telewizji M1. Informacja o przekazaniu nielegalnym imigrantom 2,2 miliona kart i wpłaceniu na konta 1,55 miliarda euro znalazła się również na oficjalnej stronie węgierskiego rządu.

Bakondi powiedział, iż cała operacja jest nielegalna, bo zgodnie z obowiązującymi w Unii przepisami bankowymi nie wolno wydawać anonimowych kart płatniczych. Nie przeprowadzono też żadnych procedur związanych z wydaniem nielegalnym imigrantom kart płatniczych. Np. nie było żadnego przetargu na ich produkcję i obsługę finansową.

– Ta nielegalna operacja jest częścią planu Unii Europejskiej, by zalegalizować imigrację, co będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla systemu opieki medycznej i niesie wielkie ryzyko ekonomiczne i kulturowe dla obywateli Węgier i Europy – powiedział György Bakondi. Według niego takie rozdawnictwo zwiększa tylko liczbę imigrantów np. na szlaku bałkańskim.

Z hojności eurokratów wydających nasze pieniądze korzystają m.in islamiści. Na początku kwietnia węgierskie służby schwytały w Budapeszcie Syryjczyka Hasana F. podejrzewanego o udział w wojnie na Bliskim Wschodzie. Okazało się, że jest on wysoko postawionym dowódcą ISIS. Dokonywał egzekucji i odpowiada za śmierć co najmniej 20 osób. Występował nawet w filmach propagandowych ISIS. Mimo to W Europie uchodził za uchodźcę. Od 2016 roku, odkąd przedostał się do Europy terrorysta korzystał z takiej wydanej przez Unię karty.