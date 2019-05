Kobieta która oskarża Jarosław Bieniuka o gwałt złożyła dramatyczne oświadczenie. „To co działo się przez ostatnie dwa tygodnie ma znamiona linczu”

Kobieta, która oskarża Jarosława Bieniuka o gwałt, zdecydowała się zabrać publicznie głos. Sylwia Sz. w wydanym oświadczeniu twierdzi, że jest ofiarą medialnego linczu.

29-letnia Sylwia Sz. wydała oświadczenie, w którym skarży się na swoją sytuację po tym gdy oskarżyła Jarosława Bieniuka o gwałt.

– To, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie ma znamiona linczu. Nikt nie zainteresował się tym, co się naprawdę wydarzyło i co się stało, a wszyscy skupili się na kłamliwych, obraźliwych oskarżeniach, które miały tylko na celu odwrócenie uwagi od prawdy. – napisała.

– Zostałam z tym kompletnie sama. Odwrócili się ode mnie wszyscy, a moi przyjaciele byli bezpardonowo atakowani tylko po to, abym nie mogła liczyć na ich wsparcie – poskarżyła się z Sylwia Sz.

– Od dwóch tygodni siedzę sama w domu, płacząc, bojąc się wyjść nawet do sklepu. Czasami mam wrażenie, że musiałaby się stać jeszcze większa tragedia, żebyście uwierzyli, co naprawdę się tamtej nocy wydarzyło – wyznała modelka.

Piłkarz nie ma jak dotąd postawionych zarzutów związanych z gwałtem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż Sylwia Sz. jest jego dobrą znajomą. Został przesłuchany, postępowanie w sprawie rzekomego gwałtu trwa.

Jarosław Bieniuk usłyszał już za to zarzuty za udostępnienie i posiadanie środków psychoaktywnych. Sylwia Sz. twierdzi , że były piłkarz Lechii odurzył ją za pomocą narkotyku.

Źródło: Fakt.pl