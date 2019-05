Szokujące decyzje papieża Franciszka! Oddaje finanse Watykanu kobiecie i wyrzuca z niego istniejącą od niemal 100 lat gazetę

„Kolejną rewolucją w watykańskich mediach” nazwano ogłoszoną we wtorek decyzję o tym, że po 90 latach mury za Spiżową Bramą opuści redakcja dziennika „L’Osservatore Romano”. Powołano też nowy skład redakcji kobiecego dodatku do gazety. To jednak nie koniec szokujących decyzji.

Jak ogłosił prefekt dykasterii, czyli urzędu ds. komunikacji Stolicy Apostolskiej Paolo Ruffini, redakcja dziennika zostanie przeniesiona w ciągu najbliższego roku do nowej siedziby poza murami Watykanu, do biur w Palazzo Pio w pobliżu Zamku Świętego Anioła, gdzie mieści się Radio Watykańskie. Od 1929 roku redakcja gazety założonej w drugiej połowie XIX wieku znajduje się na terenie Państwa Watykańskiego.

Przeprowadzkę wytłumaczono względami logistycznymi oraz zamiarem „optymalizacji przestrzeni”. W Palazzo Pio mieścić się będą wszystkie redakcje watykańskich mediów, a więc radia, dziennika, portalu i ośrodka telewizyjnego Ctv. „To część reformy mediów” watykańskich – wskazał Ruffini.

Drugą ogłoszoną nowością jest prezentacja nowego składu redakcji kobiecego miesięcznika, dodatku do „L’Osservatore Romano” po tym, gdy w marcu rezygnację złożył jego dotychczasowy zespół z redaktor naczelną Lucettą Scaraffią, jedną z najbardziej dotąd wpływowych kobiet w Watykanie. Zarzuciła ona kierownictwu dziennika próby podporządkowania jej zespołu, jego uciszenia oraz brak szacunku i uznania dla pracy redaktorek.

Dodatkiem „Kobiety, Kościół, Świat” kierować będzie Rita Pinci, do tej pory dziennikarka telewizji włoskiego episkopatu Tv2000. Pinci oświadczyła, że redaktor naczelny „L’Osservatore Romano” Andrea Monda zapewnił ją, że będzie miała „całkowitą wolność”.

Po raz pierwszy papież Franciszek może powierzyć też kobiecie kierowanie urzędem watykańskim. Według hiszpańskiego portalu „Religion Digital” planuje się, że kierownikiem watykańskiego Sekretariatu Spraw Gospodarczych może zostać mianowana Włoszka Claudia Ciocca. 29 kwietnia papież przyjął szefa zarządu komisarycznego tej dykasterii, Luigiego Misto. Media spekulują, że mogło to mieć związek z oczekiwaną od dawna obsadą kierownictwa tego urzędu.

Dotychczasowy prefekt sekretariatu kard. George Pell ustąpił z tej funkcji 1 lipca 2017 w związku z toczącym się przeciwko niemu w Australii procesem o pedofilię. W grudniu 2018 sąd pierwszej instancji uznał go za winnego, w marcu br. został skazany na sześć lat więzienia. Kardynał złożył odwołanie, a nie czekając na ostateczny wyrok, papież Franciszek zwolnił go z funkcji prefekta.

Jeśli Claudia Ciocca rzeczywiście zostanie mianowana, odpowiadałaby za sprawy gospodarcze i finansowe Stolicy Apostolskiej oraz Państwa Watykańskiego i byłaby bezpośrednio zależna od papieża. Jednocześnie w około 600-letniej historii Kurii Rzymskiej byłaby pierwszą kobietą na tak wysokim stanowisku.

Ciocca pracowała wcześniej w międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych KPMG, zatrudniającej obecnie 189 tys. osób w 152 krajach na całym świecie. Pod koniec 2013 powierzono jej kontrolę bilansów i prowadzenia księgowości w Watykanie. Od 2016 pracuje dla Stolicy Apostolskiej. Była m.in. szefową biura prefekta utworzonego w 2014 roku Sekretariatu Spraw Gospodarczych. W tej funkcji zajmowała się kontrolą i nadzorem.

