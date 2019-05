Szokujące doniesienia o Meghan Markle. Księżna urodziła? Zdjęcie na Instagramie wywołało konsternacje [FOTO]

Meghan Markle jest już w zaawansowanej ciąży, a to tylko wzmaga zainteresowanie mediów i plotki na temat jej rzekomego porodu. Tym razem w sieci pojawiły się szokujące doniesienia, jakoby księżna już urodziła, a wszystko przez jedno zdjęcie na królewskim Instagramie.

Ciąża Meghan Markle jest już bardzo zaawansowana, wg wcześniej podawanych informacji księżna powinna już urodzić, ciągle jednak nie ma oficjalnej informacji z Pałacu Buckingham. Tymczasem na Instagramie rodziny królewskiej pojawiło się zdjęcie dziecka.

To wystarczyło, by w sieci pojawiły się doniesienia – rozpowszechniane przez Internautów – o tym, że księżna już urodziła. Jednak radość Internautów była przedwczesna. A wynikała ona ze współczesnej tendencji do czytania jedynie nagłówków, czy pochopnego wyciągania wniosków ze zdjęcia.

Gdyby Internauci przeczytali opis zdjęcia, to szybko dowiedzieliby się, że chodzi o zdjęcie Sophie, hrabiny Wessex, która jest z wizytą w Indiach i odwiedziła szpital, w którym przebywają przedwcześnie urodzone noworodki.

Dziecko Harrego i Meghan z całą pewnością nie będzie natomiast przedwcześnie urodzone. Swoją drogą gdyby tak miało wyglądać dziecko Meghan i Harrego mogłyby się potwierdzić inne plotki – te o rozwodzie w rodzinie królewskiej.

Źródło: plotek.pl