Tak PiS powiększa dziurę budżetową! 300 plus i rozszerzenie 500 plus na każde dziecko, ale przedwyborcze rozdawnictwo zagrożone przez strajk pracowników socjalnych

Sejm uchwalił rozszerzenie świadczenia 500 plus na każde dziecko. Ponadto nowe wnioski mają być znacznie uproszczone. Rodzice dzieci w wieku szkolnym będą się cieszyć także 300 plus na wyprawkę.

O rozszerzeniu programu 500 plus poinformował premier Mateusz Morawiecki. Świadczenie obejmie swoim zasięgiem 6,8 mln dzieci. Zniesione będzie kryterium dochodowe, więc pieniądze trafią do wszystkich dzieci. Wnioski będzie można składać od 1 lipca.

Po uchwaleniu nowych przepisów 500 plus objęło wszystkie dzieci i nastolatków do 18. roku życia, a w przypadku osób uczących się – do 25. roku życia. Ponadto pieniądze będą przyznawane bez względu na dochód, na pierwsze i każde kolejne dziecko. Świadczeniem 500 plus objęte zostaną także dzieci przebywające w domach pomocy społecznej.

– Przeszliśmy rewolucję, pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucję gospodarczą. Ona powoduje, że dzisiaj mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych przy zrównoważeniu czynników makroekonomicznych – twierdził premier Mateusz Morawiecki.

Rząd postanowił „ustabilizować” także świadczenie 300 plus. W ubiegłym roku wypłacano je na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, więc rodzice nie byli pewni, czy PiS w kolejnych latach także będzie próbował ich przekupić pieniędzmi na wyprawki. Okazuje się, że odpowiedź na takie pytanie brzmi „tak” – nie mogło być inaczej w roku wyborczym. Rząd przygotował projekt ustawy, dzięki której 300 plus będzie wypłacane rokrocznie.

– Stworzenie ustawowych podstaw prawnych do świadczenia „Dobry start” jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – mówiła Elżbieta Rafalska.

W tym roku 300 plus będzie wypłacane wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 24. roku życia.

Okazuje się jednak, że wyborcze plany PiS-u mogą popsuć pracownicy socjalni, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie wniosków. Domagają się oni podwyżek i zmiany warunków pracy. Zagrozili, że mogą doprowadzić do paraliżu wypłat 500 plus i 300 plus. Według money.pl, są zdeterminowani do rozpoczęcia 1 lipca ogólnopolskiego strajku, jeśli rządzący nie uwzględnią ich postulatów.

Źródła: dziennikzachodni.pl/money.pl/se.pl