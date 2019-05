To był bój rzeczywiście chyba ich ostatni. Bardzo oryginale wykonanie „Międzynarodówki” na wiecu krajowych komunistów w Warszawie [VIDEO]

Informowaliśmy już o wiecu KPP w Warszawie. Pora na nagranie. To wykonanie „Międzynarodówki przejdzie chyba do historii. Wpisy internautów też nie pozostawiają złudzeń.

Trochę ich tłumaczy młody wiek. Jeszcze z 25 lat temu tekst znała większość Polaków katowana nim na wszystkich 1 majach i zjazdach PZPR.

Z drugiej strony, gdyby wtedy żyli, to byliby z tej ciężkiej choroby jaką jest „czerwonka” wyleczeni raz na zawsze…

No dobra. Dajcie spokój @jbrudzinski Wyglada na to ze nie wysłał @PolskaPolicja do tłumienia komunistycznej rewolucji żeby policjanci nie poumierali ze śmiechu :) pic.twitter.com/UhcFMd172t

— Rafał Ot-Frąckiewicz (@rafalhubert) 1 maja 2019