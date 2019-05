Gigantyczny skandal w „Big Brother” TVN. Fani są wściekli. „Nie wierzę w to, do czego zmierza ten program”

Obecna edycja „Big Brothera” nie porywa. Już kilku uczestników show dobrowolnie odeszło z programu. Ostatnio taką wolę deklarowała również Justyna Żak. Produkcja show najwyraźniej postanowiła „odkupić” swoje winy i za wszelką cenę zatrzymać wegankę w domu Wielkiego Brata. W niedzielę poinformowano, że do mieszkańców dołączy Paweł Grigoruk – chłopak Juszes. Internauci są oburzeni takim zagraniem.

Ostatnie dni w programie nie były łatwe dla weganki i youtuberki Justyny „Juszes” Żak. Najpierw jako jedyna nie otrzymała wyczekiwanych życzeń wielkanocnych od swojego chłopaka Pawła, o co on obwiniał później produkcję. Później były zadania, w których główną rolę odgrywały zwierzęta. Na koniec lewaczka była załamana brakiem reakcji Wielkiego Brata na „rasistowskie, nazistowskie i homofobiczne” żarty po odejściu z programu byłego chłopaka Michała Witkowskiego – Łukasz Darłak. Cały wieczór przepłakała w łazience.

Następnego dnia, gdy weganka opuściła pokój zwierzeń, powiedziała Izie i Kasi, że jej największym marzeniem jest opuszczenie „Big Brothera”.

– Nie wierzę w to, do czego zmierza ten program. W czym ja biorę udział? W co się wpakowałam? Jestem w TVP czy TVN-ie? Bo już nie rozumiem. W życiu bym się nie spodziewała tego po tej stacji. To jest wbrew prawu. Nawoływanie do nienawiści jest przestępstwem. Trzeba zrobić publiczne przeprosiny. Oni udają dzieci, że nie rozumieją, o co chodzi w tej sprawie. Pytają, co to znaczy „white power”. Naprawdę? Czuję się oszukana przez Wielkiego Brata. W innych krajach tępi się takie zachowanie, a u nas? Już nie mam siły – grzmiała lewaczka.

Teraz jednak produkcja najwyraźniej postanowiła udobruchać wegankę i wprowadzić do programu jej chłopaka. Paweł zameldował się w domu Wielkiego Brata we wtorek.

I choć Justynie na pewno ten pomysł się spodobał, to całkiem odmienne zdanie mają internauci.

„Niesprawiedliwe, słabe, żenujące wobec reszty uczestników. Kim jest Justyna, że dostaje taki prezent?” , „W takim razie proszę o to, żeby każda najbliższa osoba każdego domownika też weszła do domu Wielkiego Brata, bo to już jest głupie co zrobiliście. Nie można było wybrać po prostu inną osobę, która w ogóle nie jest związana z tymi osobami? Ustawka jak nic i naprawdę już myślę o nie oglądaniu programu.”, „Co to za kombinatorstwo!!! Totalnie niesprawiedliwe w stosunku do innych uczestników” – piszą oburzeni.

Źródła: fakt.pl/nczas.com