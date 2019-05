HIT INTERNETU! Policja usuwa blokadę Antify przed Marszem Suwerenności. To nagranie obiega świat [VIDEO]

Nagranie z usunięcia nielegalnej blokady Antify, która chciała uniemożliwić przejście Marszu Suwerenności, zaczyna robić międzynarodową karierę. Wideo z działaniami policji, która sprawnie radzi sobie z lewakami wywołało szok zagranicą.

1 maja w Warszawie odbył się Marsz Suwerenności organizowany przez Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy oraz Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolską. W 15 rocznicę anschlussu do Unii Europejskiej ulicami Warszawy przeszły tysiące przeciwników obecnej Unii Europejskiej.

Na trasie nie zabrakło próby blokady, urządzanej przez skrajnie lewicową Antifę, która jednak została szybko usunięta przez policję. Nagranie z zajść, które miały miejsce przed czołem marszu, wczoraj stało się HIT-em w polskim internecie, a dziś pojawia się już na międzynarodowych profilach.

– Polska policja czyści warszawskie ulice z członków Antify, którzy myśleli, że będą mogli zablokować marsz około 5 tysięcy nacjonalistów i konserwatywnych-liberałów – czytamy na profilu „Based Poland”.

Polish police clearing a street in Warsaw from a number of Antifa members who thought that they would be able to block a march of around 5000 nationalists and conservative libertarians. #Failed pic.twitter.com/fZ0g1mX7Tz

— BasedPoland (@BasedPoland) May 2, 2019