Jakub Skrzypski skazany w Indonezji za „zdradę”. Oskarżono go o przemyt broni i wpieranie separatystów [FOTO/VIDEO]

Indonezyjski sąd skazał w czwartek Polaka Jakuba Skrzypskiego na pięć lat pozbawienia wolności za „zdradę” – informuje agencja Associated Press. Skazanemu zarzuca się, że miał związki z papuaskimi separatystami.

Prokuratura żądała dla Skrzypskiego kary 10 lat więzienia.

Zarzucane przestępstwo Polak miał popełnić, kontaktując się ze zwolennikami niepodległości indonezyjskiej części Nowej Gwinei. Wcześniej informowano, że oskarżono go o udział w spisku będącym zagrożeniem dla państwa.

Trial for Polish national in Indonesia for alleged treason and membership of an outlawed group in #WestPapua postponed until Jan 8 https://t.co/Qa91kBu86t via @dailytimespak @AFP Jakub Fabian Skrzypski pic.twitter.com/ADn6S7XGmq — Stefan Armbruster (@StefArmbruster) 18 grudnia 2018

Jakub Skrzypski został aresztowany w Wamenie, w prowincji Papua, 26 sierpnia 2018 roku. Kilka dni później zatrzymano tam papuaskiego studenta jako domniemanego współsprawcę aktu zdrady. Prawniczka Polaka Latifah Anum Siregar poinformowała, że student usłyszał z kolei wyrok czterech lat więzienia.

Skrzypski utrzymuje, że jest niewinny. Znajomi Polaka, który dotychczas przez lata żył w Szwajcarii, mówią, że jest on zapalonym podróżnikiem, który wbrew swej woli został wplątany w indonezyjską politykę.

2/5/19 Wamena, West Papua Warga Polandia Jakub Skrzypski divonis makar 5 th penjara, Simon Magal divonis 4 th. Keduanya ajukan banding. Polish man Jakub Skrzypski was sentenced to 5 years imprisonment for treason, 4 years for West Papuan Simon Magal. Both appeal the sentences. pic.twitter.com/3JIqUwrf1K — Veronica Koman (@VeronicaKoman) 2 maja 2019

Po zatrzymaniu Skrzypskiego policja poinformowała, że próbował on zorganizować dostawę broni dla papuaskich separatystów. W sądzie nie przedstawiono jednak żadnych dowodów, które by to potwierdzały.

39-letni Skrzypski w Szwajcarii przez szereg lat pracował w fabryce w Lozannie. Był aktywny w polityce i brał udział w publicznych debatach. Na swym profilu na Facebooku prezentował się w koszulce z hasłem „Defend Helvetia” (Brońcie Szwajcarii), popularnym wśród szwajcarskich prawicowców. Deklarował tam swe poparcie dla polskich narodowców, ale również dla bojowników kurdyjskich.

(1/3) Detained tourist in West Papua on allegations of ‘treason’ awaits trial On August 26, 2018, international media was made commotion over Indonesia’s actions to detain a Polish citizen Jakub Fabian Skrzypski (39).#WestPapuaIndonesia #WestPapua #GlobalFlagRaising pic.twitter.com/dBVb2XUB9Y — West Papua Indonesia (@West_Papua_ID) 28 listopada 2018

Do indonezyjskiego aresztu zdołał przemycić telefon komórkowy, przez który rozmawiał ze szwajcarskimi mediami. „Nie zajmuję się handlem bronią ani nie wspieram ugrupowań separatystycznych w Indonezji” – deklarował. Podkreślał, że do Papui pojechał, by spotkać się z przyjaciółmi. „Zarzucać mi można tylko to, że spotkałem się z ludźmi, którzy później okazali się działaczami ruchu na rzecz niezawisłości” – podkreślał Skrzypski.

Warga Polandia Jakub Fabian Skrzypski (39) mulai diadili di PN Wamena Papua dengan dakwaan makar dan bergabung dengan organisasi separatis OPM. Jika terbukti, terdakwa bisa dibui seumur hidup. Jakub menolak semua dakwaan dan menyebut pengadilannya sebagai propaganda. pic.twitter.com/xegck4olV2 — DW Indonesia (@dw_indonesia) 15 stycznia 2019

źródła; PAP, DW Indonesia