Julian Assange skazany. Założyciel WikiLeaks złamał warunki zwolnienia

Julian Assange założyciel portalu WikiLeaks został skazany na 50 tygodni więzienia za złamanie warunkowego zwolnienia za kaucja.

WikiLeaks to portal ujawniający tajemnice wielkich tego świata, przede wszystkim tajne operacje rządu USA.

Julian Assange został oskarżony o gwałt przez szwedzkie władze. Obawiając się ekstradycji, schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Wlk. Brytanii, tym samym łamiąc brytyjskie warunkowe zwolnienie za kaucją. W ambasadzie przesiedział 7 lat, aż w końcu Ekwadorczycy wpuścili na teren ambasady brytyjską policję.

Sąd w Londynie uznał Assange’a za winnego tego przestępstwa już 11 kwietnia, wyrok został ogłoszony w środę 1 maja. Assange dostał prawie maksymalną karę za to przestępstwo, za które grozi rok więzienia.

Australijczyk teraz musi się obawiać nie tylko ekstradycji do Szwecji, ale do USA, gdzie za ujawnienie tajemnic państwowych grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Źródło: TVN24