Michalkiewicz szczerze powiedział, co myśli Sakiewiczu. Naczelny „Gazety Polskiej” oberwał za swoje manipulacje

Stanisław Michalkiewicz był gościem Marcina Roli w programie w telewizji wRealu24. Publicysta „Najwyższego Czasu!” odniósł się do ataków na Konfederację ze strony Tomasza Sakiewicza i słów Antoniego Macierewicza konkretnie pod jego adresem.

W ostatnim czasie zaczęła się fala ataków na Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy ze stron okołopisowskich. Najpierw do ataku ruszył Tomasz Sakiewicz, który w „Gazecie Polskiej” insynuował, że Narodowcy działają w służbie lewactwa.

Tego samego dnia w Radio Wnet stwierdził nawet, że Narodowcy propagują nazizm, a Konfederacja broni Hitlera, co zapewne było kłamstwem nawiązującym do wpisu Janusza Korwin-Mikkego.

Michalkiewicz tak odniósł się do słów Sakiewicza.

– Na mnie te szantaże moralne, zwłaszcza ze strony pana Sakiewicza, nie robią wrażenia. W ogóle mnie nie interesuje co pan Sakiewicz sądzi na mój temat. Przestałem go szanować odkąd dostał order bezpieki Ukrainy – powiedział publicysta „NCz!”.

– Nie wiem czym się zasłużył służbie bezpiece ukraińskiego, że go takim orderem odznaczyli. Ja rozumiem, że ma teraz za zadanie demaskować ruskich agentów, ale zwisa mi to kalafiorem razem z nim – podsumował Michalkiewicz.

Później do ataku dołączył Marian Kowalski. Ten zacny ekspert w TVP Info mówił, że Konfederacja to opcja proradziecka. Następnie Antoni Macierewicz „zaapelował” do Stanisława Michalkiewicza i Grzegorza Brauna.

Był to apel skierowany przypuszczalnie do najgłupszych odbiorców, do których trafia narracja w stylu „nie atakujcie PiS-u, bo do władzy wróci PO”. Tak jakby między PO a PiS-em były jakiekolwiek różnice.

– Takie desperackie próby apelowania do mnie jako do człowieka uczciwego, żebym ja się opamiętał… Ta formuła którą przedstawił Antoni Macierewicz (ja go znam z dawnych lat i lubię) mnie zaskoczyła, bo ona jest bardzo podobna do formuły jakiej używała PZPR, twierdząc że tylko ona może obronić Polskę – przypomniał Michalkiewicz.