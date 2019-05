Nowy prezydent Ukrainy szuka pracownika na… Facebooku! Kandydat musi spełniać trzy warunki

Nowy prezydent Ukrainy kompletuje swoją administrację. W dość nietypowy sposób ogłosił, że szuka pracownika, gotowego na pracę 24 godziny na dobę, ze znajomością trzech języków (w tym angielskiego i ukraińskiego). A może ta praca czeka właśnie na Ciebie?

„Jeśli znasz co najmniej trzy języki (ukraiński i angielski są obowiązkowe), masz jakieś doświadczenie w pracy w dziennikarstwie czy sferze publicznej oraz gotów jesteś do pracy 24/7, wyślij swoje CV pod adres, który pojawi się pod pierwszym komentarzem do tego wideo. I zaczniemy robić to razem” – napisał Zełenski w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Przypomnijmy, że nowy prezydent Ukrainy to komik, który wygrał z olbrzymią przewagą nad Petrem Poroszenką. Kandydatura oraz zwycięstwo Zełenskiego budzą wiele obaw, ponieważ stoi za nim miliarder, ukraiński Żyd Ihor Kołomojski. Współpracownicy Poroszenki od początku mówili, że kandydatura Zelenskiego to jedynie rewanż za znacjonalizowanie banku Pryvatbank, należącego do oligarchy.

Źródło: Wirtualna Polska