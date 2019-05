Piękna z „Gry o Tron” wzięła potajemny ślub! Wybranek Sansy Stark to znany muzyk [FOTO/VIDEO]

Fani „Gry o Tron” zapewne jeszcze emocjonują się scenami walki w najnowszym odcinku serii, a tymczasem wieść niesie, że jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych aktorek serialu… wzięła ślub!

Mężem serialowej Sansy Stark został znany muzyk! I chociaż o związku wiadomo było od dawna, to niespodziewana wiadomość o ślubie rozeszła się wśród fanów lotem błyskawicy. Sophie Turner i Joe Jonas wzięli ślub w Las Vegas.

Niewiele osób wie, że serialowa Sansa od dłuższego czasu zmagała się ze zdrowiem psychicznym. Właśnie przez „Grę o Tron”. Zaczynała w wieku 14 lat i na początku zmiażdżyły ją negatywne komentarze w sieci.

good morning to them only i love them pic.twitter.com/JSUdWIeG3u

— sansa stark warrior (@sansasmartell) 2 maja 2019