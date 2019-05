Przeraźliwa pogoda na koniec długiego weekendu. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i przymrozki [PROGNOZA POGODY]

Pogoda w długi majowy weekend nas nie rozpieszcza. O ile jeszcze 1 maja było dość przyjemnie i ciepło, już od 2 maja pogoda zaczęła się psuć. Temperatura spadła, a w wielu miejscach odczuwalny jest nieprzyjemny wiatr. W kolejnych dniach ma być niestety tylko gorzej.

Lepiej to już było – tak można podsumować prognozę pogody na dalszą część długiego weekendu. 2 maja wieczorem i w nocy z czwartku na piątek obowiązywać będą ostrzeżenia przed silnym wiatrem, dla trzech województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Powieje w całym kraju, jednak te trzy województwa są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 7.30 w piątek. Z kolei w nocy z piątku na sobotę przewidywane są przymrozki, w związku z którymi wydano ostrzeżenia dla kilku województw.

W tym przypadku dotyczą one: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. W każdym z tych województw temperatura ma spaść do -1, a nawet -3 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia, a to oznacza, że zarówno silne wiatry, jak i mróz mogą spowodować:

– straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Źródło: gazeta.pl