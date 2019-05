Rozłam w rodzinie królewskiej. Między książęcymi parami „poszło na noże”

Media od dłuższego czasu rozpisują się o konflikcie w rodzinie królewskiej. Wydaje się, że jednak teraz to już nie żarty. W Wielkiej Brytanii doszło do rozłamu w rodzinie królewskiej i to takiego na miarę XXI wieku.

Media od miesięcy rozpisują się na temat rzekomego konfliktu pomiędzy Meghan i Kate, żona Williama nie tylko wizerunkowo na tym nie traci, ale nawet wręcz przeciwnie.

Cała wina przypisywana jest bowiem księżnej Sussex, która ma być „tą złą”, siejącą zamęt na dworze królewskim. Jednak ostatnie doniesienia „The Sun” stawiają Kate w zupełnie innym świetle.

Po ich ostatnim zachowaniu Meghan i książę Harry znów mogą zostać uznanymi za tych złych. Od niedawna są oni aktywni a Instagramie, a ich profil śledzi 5 milionów ludzi, teraz fani zauważyli, że para książęca…przestała obserwować w owym medium społecznościowym drugą parę książęcą.

Powód był jednak niezwykle „ważny”. Książę Harry i Meghan Markle za pośrednictwem Instagrama zajmują się przede wszystkim pomocą organizacjom charytatywnym, w związku z tym obecnie „śledzą” oni jedynie 16 profili takich organizacji i nikogo poza tym.

W związku z tym „polecieć” musiały profile osób związanych z rodziną Królewską. Oprócz konta związanego z Kate i Williamem, chodzi także o konta: księżniczki Eugenii, rodziny Clarence (księcia Karola i księżnej Camilli), oficjalnego konta rodziny królewskiej.

