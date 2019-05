Rozpaczliwy spot Koalicji Europejskiej! „Ocieka unijną propagandą”. Wałęsa, Tusk i… Jan Paweł II [VIDEO]

Koalicja Europejska walczy o głosy wyborców, tworząc jeden z najbardziej przedziwnych tworów w polskiej polityce. Są tam wszyscy – od rolników z PSL-u po skrajnie lewicowych „Zielonych”. Liczy się to, co zawsze – „koryto”. Tymczasem w sieci pojawił się spot, który ma zachęcić Polaków do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Spot rozpoczyna słynne „My naród” Lecha Wałęsy, wypowiedziane w Kongresie USA w 1989 roku. Później pojawiają się też słowa papieża Jana Pawła II, Jerzego Buzka oraz Donalda Tuska. Skomponowany spot sprawia wrażenie sztucznego i… aż ociekającego unijną propagandą. Tak jakby Unia Europejska była ucieleśnieniem wszystkich szczęśliwości.

„Dzięki Europie otrzymaliśmy podróże bez granic, wsparcie finansowe i zaufanie partnerów” – słyszymy w spocie. Pojawia się też apel: „Pomóż umacniać Polskę w Europie”. „Wzmacnianie” Polski przez głosowanie na kandydatów Koalicji Europejskiej? Naprawdę?

Źródło: Koalicja Europejska/YouTube