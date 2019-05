„SE”: Syn Tajner-Wiśniewskiej trafił do szpitala. 13-latek jest w ciężkim stanie

Jak podaje portal „Super Express” syn Dominiki Tajner-Wiśniewskiej trafił w ciężkim stanie do szpitala. Miałby być to kolejny z ciężkich ciosów, które spadły w ostatnim czasie na kobietę. Na razie to informacje niepotwierdzane, a jedynie podawane przez tabloid.

Dopiero co cała Polska żyła sprawą rozwodu Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner-Wiśniewskiej, a już media donoszą o kolejnej tragedii, która miała spotkać kobietę.

Jak podaje portal „Super Express” 13-letni syn kobiety miał trafić w ciężkim stanie do szpitala. Jak na razie tabloid podkreśla, że są to informacje nieoficjalne.

Nie wiadomo zatem także co miałoby stać się z młodym chłopakiem. Tabloid podpiera swoje informacje tajemniczym postem ze zdjęciem, które zamieściła na Instagramie Tajner-Wiśniewska.

– Najwspanialszy Syn na świecie ❤️❤️❤️ Kocham nad życie! – napisała kobieta.