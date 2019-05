SONDAŻ WYBORCZY. Złe wieści dla Schetyny. „Tylko Biedroń może go uratować”

Pracownia Pollster przeprowadziła sondaż dla Super Expressu w sprawie wyborów parlamentarnych do Sejmu RP. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Z PiS-em przegrywa nie tylko Platforma Obywatelska, ale też Koalicja Europejska. Jedynie w połączeniu KE z Wiosną Biedronia opozycja ma szansę na zwycięstwo.

W wariancie, w którym wszystkie partie poszłyby do wyborów oddzielnie, bezproblemowo wygrywa PiS.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 39 proc. ankietowanych.

Na Platformę Obywatelską zagłosowałoby 26 proc. respondentów.

Trzecie miejsce zajęłaby Wiosna z poparciem na poziomie 11 proc.

Czwarte miejsce zdobyłby Kukiz’15 z 7 proc, poparcia.

Przy takim wyniku PiS rządzi samodzielnie.

W wariancie wyborów z Koalicją Europejską, PiS nadal otrzymuje 39 proc. poparcie a KE 36 proc. Notowania Wiosny pozostają bez zmian. Kukiz’15 otrzymałby 8 proc. poparcia.

W tym wariancie PiS prawdopodobnie rządziłby w koalicji z Kukizem, ale przewaga mandatów byłaby minimalna.

Przewiduję, że jeśli KE i Wiosna będą miały dobre wyniki w eurowyborach, to mogą połączyć się na jesienne wybory do Sejmu przeciw PiS.

Jeśli KE i Wiosna połączą się, to być może wygrają wybory, ale to nie oznacza, że będą rządzić. Ponieważ do Sejmu nie tylko wejdą PiS i Kukiz’15, ale też inne ugrupowania. Według sondażu, Konfederacja (Koalicja Propolska) ma obecnie 4 procent poparcia, co oznacza, że jest na granicy wejścia do Sejmu. Wejście Konfederacji zmieniłoby rozkład mandatów i wtedy nie wiadomo, kto miałby większość w parlamencie.

Źródło: Super Express