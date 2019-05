Świerzyński wziął kasę od PiS. Lider Bayer Full mówi, że zagrać może także dla PO. „Byleby impreza nie była gejowska”

Lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński zagra w sobotę na imprezie organizowanej przez PiS. Nie wyklucza, że to może być początek ściślejszej współpracy z partią Kaczyńskiego.

– Chcieliśmy dać ludziom odpocząć w majówkę. Dlatego rezygnujemy z konwencji wyborczej w weekend i organizujemy imprezę plenerową: piknik patriotyczny z udziałem m.in. prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego – mówi wp.pl osoba ze sztabu wyborczego Zjednoczonej Prawicy.

Rozpocznie się on w sobotę w Pułtusku o godz. 14. Zaś o godz. 16 rozpocznie się główny punkt programu: koncert lidera zespołu Bayer Full Sławomira Świerzyńskiego.

– Zadzwonili do mnie i złożyli propozycję. Zgodziłem się – powiedział Świerzyński. Dodał, że Bayer Full zagra „pełnowymiarowy koncert” z największymi hitami bandu.

Zapytany o to, czy to początek ścisłej współpracy z PiS odpowiedział „niczego nie wykluczam”. Podkreślił jednak, że to nie fakt, że to akurat ta partia organizuje występ, skłoniło go do zagrania koncertu. – Jestem człowiekiem do wynajęcia. Jak zapłacą, to gram – stwierdza.

– Gdyby propozycję złożyła Platforma Obywatelska, to też bym zagrał. Ale już na imprezie Nowoczesnej absolutnie nie – podkreśla.

– Nie mam klauzuli, że impreza nie może być polityczna, religijna czy jakaś inna. Byle nie była gejowska – zastrzega.

Nie wiadomo, ile PiS zapłaciło Świerzyńskiemu za koncert. Nieoficjalnie mogło być to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

