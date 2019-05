Szokujące dane! W Służbie Obijania Pojazdów zarabia się lepiej niż w ministerstwach

Służba Ochrony Państwa, zwana również Służbą Obijania Pojazdów to istna żyła złota dla szefów instytucji. Z oświadczeń majątkowych wynika, że kierownictwo SOP zarabia lepiej niż minister.

Kierownictwo SOP to obecnie trzy osoby: płk Krzysztof Król oraz jego dwaj zastępcy, płk Paweł Tymiński i płk Robert Nowakowski.

Płk Król zarobił w 2018 roku 201,3 tys. zł. Wówczas zajmował stanowisko wiceszefa SOP i podlegał Tomaszowi Miłkowskiemu. Płk Krzysztof Król zgromadził 105 tys. zł, posiada dom na działce (wycenił jedynie działkę na 128 tys. zł, wartości domu nie ujawnił) oraz niezabudowaną działkę, którą wyceniał na 55 tys. zł.

Płk Paweł Tymiński, który do czasu objęcia stanowiska zastępcy komendanta SOP pełnił funkcję zastępcy szefa pionu działań ochronnych zarobił w ubiegłym roku 189,7 tys. zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 49,9 m kwadratowych warte 432 tys. zł. Posiada też 187,2 tys. zł oszczędności. Ma też papiery wartościowe o wartości 100 tys. zł. Z odsetek od lokat bankowych zarobił w 2018 roku 2 tys. zł.

Płk Robert Nowakowski od października 2017 r. do marca 2019 pełnił funkcję zastępcy szefa SOP i był odpowiedzialny za pion logistyki oraz transport VIP-ów. Z oświadczeń majątkowych wynika, że to on zarobił najwięcej z tej trójki – 221,2 tys. zł. To 18,4 tys. zł miesięcznie.

Z oświadczenia wynika, że nie posiada oszczędności. Ma za to dom na działce wyceniany na 285 tys. zł.

