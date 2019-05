Szokujące nagranie! Kierowca taranuje dystrybutor na stacji paliw. „Ogień był wszędzie” [VIDEO]

To nie miało prawa skończyć się dobrze. Na stację paliw z dużą prędkością wjechał samochód i uderzył wprost w dystrybutor, przy którym stali ludzie. W mgnieniu oka wszystko stanęło w ogniu.

Na nagraniu widać kierowcę, który ewidentnie stracił panowanie nad pojazdem. Jego auto uderza w dystrybutor, wywołując eksplozję. W zasięgu płomieni jest pracownik obsługi – widać, że jego ubranie zajęło się ogniem.

Na pomoc ruszyli z gaśnicami kierowcy i pracownicy stacji. Dzięki szybkiej akcji ogień udało się błyskawicznie ugasić. Co jednak najbardziej zdumiewające, nikt w tym zdarzeniu nie został ranny. Wypadek miał miejsce w południowo-zachodnich Chinach. Poniżej nagranie z innej kamery.

Gas station workers put out a fire caused by an out-of-control car in 30s in SW China pic.twitter.com/YJllnaPv8z

— China Xinhua News (@XHNews) 2 maja 2019