Tak supermarkety robią klientów w konia? AgroUnia ujawnia! Sieć się tłumaczy: To pomyłka! [FOTO]

Sieć sklepów Delikatesy Centrum oszukuje swoich klientów? Na profilu AgroUnii pojawiło się wymowne zdjęcie etykiety z ceną przy pomidorach malinowych oferowanych w tych sklepach. Teraz supermarket się tłumaczy, twierdząc że to zwykła pomyłka.

AgroUnia udostępniła na Facebooku zdjęcie z jednego z supermarketów sieci Delikatesy Centrum, na którym widać, że supermarket oferuje pomidory malinowe – rzekomo z Polski, które w rubryce „kraj pochodzenia”, miały wpisaną Hiszpanię.

Podobne sytuacje były wychwytywane przez klientów sieci już wcześniej i dotyczyły m.in. ziemniaków. – Ktoś tu z kogoś robi idiotę. Krzyżówka polsko-hiszpańska – pisze na swoim profilu AgroUnia.

– Nie wiemy czy to jeszcze pomyłka (?)czy to już.. no właśnie? Co? (…) Oni naprawdę myślą, że nas mogą oszukiwać

bez żadnych granic – dodano. Wg sieci sklepów to jednak nie oszustwo, a zwykła pomyłka, która jednak wprowadza klientów w błąd.

– Zareagowali bardzo szybko, tłumaczyli, że to po prostu pomyłka – i że pomidory są jednak z Polski. Po majówce umówiliśmy się natomiast na spotkanie. Będziemy rozmawiali z władzami Delikatesów Centrum nad tym, co zrobić, by podobne wpadki się nie zdarzały – przekazała AgroUnia portalowi finanse.wp.pl.