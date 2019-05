To się niektórzy zdziwią. Jasnowidz Krzysztof Jackowski mówi wprost o polskich politykach i Konfederacji

Jasnowidz Krzysztof Jackowski lubi wypowiadać się na tematy polityczne. Zawsze chętnie odpowiada na pytania swoich widzów w tym temacie. Jasnowidz z Człuchowa ma sprecyzowane poglądy i nie ukrywa ich. Na swoim youtubowym kanale podczas jednej z transmisji na żywo powiedział kilka słów prawdy. Wspomniał też o Konfederacji.

Krzysztof Jackowski jest człowiekiem otwartym i odważnym. Mówi to co myśli. Jest wolnościowcem – potrafi spierać się na różne tematy, ale nigdy nie zabrania nikomu mieć odmiennych poglądów i często dziękuje widzom za głosy przeciwne.

Także podczas spotkania z widzami na YouTube odpowiedział szczerze na kilka politycznych pytań. Jedno z nich dotyczyło stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

„Chyba wszyscy widzimy, że Stany Zjednoczone nie traktują Polski jako partnera poważnie” – stwierdził Jackowski. „Przynajmniej militarnie, ale też gospodarczo. Polska jest takim chłopcem do bicia, a jeżeli się już Polskę pogłaszcze po główce, to Polska najczęściej tak merda przed Ameryką ogonem, że zaczyna to Amerykę wręcz irytować wiec czego więcej oczekiwać…”

„Gdyby prezydent amerykański miał kaprys przyjechać do Polski na dwa dni, pochodzić gdzieś po Krakowie i potem wyjechać, to politycy by mdleli z wrażenia. Wydaje mi się, że żeby być partnerem dla Ameryki trzeba mieć swój charakter, zasady i często być asertywnym. Zwłaszcza do Ameryki. Wtedy Ameryka by się z tym państewkiem liczyła, ale my merdamy i będziemy merdać.”

„Mamy politycznego garba po komunizmie i wydaje nam się, że jak ktoś bogaty i wielki na nas spojrzy, to powinniśmy wręcz padać na kolana i na twarz i Bogu dziękować, że na nas spojrzał. Tak się nie uprawia polityki. Chyba nie tylko ja tak uważam, ale wielu z nas” – stwierdził jasnowidz z Człuchowa.

Jedno z pytań dotyczyło Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy. Jackowski nie chciał się wypowiadać co do przyszłości politycznej tego ruchu, ale odpowiedział.

„Życzę tej Konfederacji jak najlepiej. Lubię wolnych ludzi, ale jeszcze bardzo mało ludzi jest oświeconych politycznie, którzy są wolni w wyborach. Wolni w tym sensie, że wybierają wolność a nie dominację.”

Źródło: youtube/JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official