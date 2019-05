Wegańskie bojówki przed sądem. Grozi im nawet 5 lat więzienia za ataki na sklepy mięsne i restauracje

Przed sądem w Lille na francuskiej Północy stanęli kolejni terroryści wegańscy. 22-letnia kobieta i 31-letni są oskarżani o całą serię ataków na sklepy mięsne, rybne i restauracje. Grozi im do 5 lat więzienia. To już kolejny tego typu proces przed trybunałem w Lille.

Od maja do lipca 2018 r. para ta podjęła szereg działań wymierzonych m.in. w sklepy mięsne w Lille i okolicy. Zaatakowano m.in. sklep rzeźniczy Esquermoise, dwa bary Mac Donald’sa, sklep rybny „Au Petit Mousse”, bar „Trois Coaches”, sklep „Canard Street”, restaurację „Buffalo Grill”, a nawet dwa magazyny z serami – „Madame” i „Les Bons Pâturages”.

Aux US, la radicalisation du mvt végan a freiné son expansion.

Attendons de voir comment la justice française va traiter ce nouveau cas. A ce jour, Lauriane M. et Éric S. encourent cinq ans de prison et 75.000 € d’amende.https://t.co/Qe9ZeEaEmU

