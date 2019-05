Wellman: „Ja centralnie mam to w d…”. Zobacz, co sprowokowało mocne słowa gwiazdy TVN

Dorota Wellman to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wzbudzających kontrowersje osobistości telewizyjnych. Jak informuje portal pudelek.pl, dziennikarka zmaga się z docinkami ze strony komentujących w sieci.

Jak pisze portal, Wellman najczęściej jest atakowana ze względu na otyłość, która ma mieć podłoże w problemach zdrowotnych. Jak czytamy: „Pomysł jest o tyle chybiony, że po pierwsze Wellman ma taką a nie inną figurę z powodu problemów zdrowotnych, więc uszczypliwe uwagi na ten temat są niczym innym jak tylko prymitywnym szydzeniem z choroby, a po drugie Dorota nigdy nie ukrywała, że nie interesują jej opinie na temat wyglądu. Prezenterka właśnie wydała kolejną ze swoich optymistycznych książek na temat akceptacji siebie – I Ty możesz być modelką”.

W trakcie jednego ze spotkań z czytelnikami przyznała, że musi zmagać się z inwektywami, ale nie bierze tego do siebie. To ciekawe, ponieważ dwa lata temu, po tzw. czarnym marszu, Jacek Piekara napisał na Twitterze, załączając zdjęcie Wellman, że „do aborcji potrzebne jest zapłodnienie… Do zapłodnienia potrzebny jest seks…Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja!”. Według pierwszego wyroku, miał za to zapłacić ogromne pieniądze! Dopiero Sąd Apelacyjny w Warszawie cofnął tę decyzję.

„Po pierwsze, jestem jedyną grubą w telewizji. (…) Uznaję, że jestem gruba, żeby inni mieli odnośnik, żeby wiedzieli, jacy są szczupli, więc jakiś przykład jest potrzebny. Po drugie mam 58 lat, więc jestem w grupie najstarszych w telewizji. Obok mnie jest jeszcze moja przyjaciółka Kasia Dowbor i Elżbieta Jaworowicz. Pracując w telewizji codziennie jestem poddawana krytyce. W komentarzach nazywają mnie grubą świnią, baleronem, a nawet starą Żydówką. Krótko mówiąc różne rzeczy się pojawiają, ale ja centralnie mam to w d…” – mówiła Wellman cytowana przez „Pudelek”. Te słowa Wellman jednak nieco rozmijają się z pozwem wobec Jacka Piekary.

Źródło: pudelek.pl