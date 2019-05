Wstrząsająca prawda o nowym uczestniku „Big Brother”. Fani programu TVN kompletnie się tego nie spodziewali [FOTO]

Do domu Wielkiego Brata dołączył chłopak innej uczestnicy – Justyny Żak. Fani programu wówczas byli wściekli, bowiem zasada programu TVN jest taka, że uczestnicy są odcięci od bliskich. Teraz na jaw wyszła szokująca prawda o nowym uczestniku „Big Brother”.

Przypomnijmy, że Justyna Żak, która jest weganką, deklarowała że dobrowolnie opuści Dom Wielkiego Brata, a miało to związek z jej problemami. W czasie Świąt Wielkiej Nocy jako jedyna nie otrzymała życzeń od swojego chłopaka, a potem przeżyła prawdziwą traumę związaną z dojeniem sztucznych krów przez innych uczestników show.

Na koniec lewaczka była załamana brakiem reakcji Wielkiego Brata na „rasistowskie, nazistowskie i homofobiczne” żarty po odejściu z programu bi Łuaksza Darłaka. Producenci postanowili chyba jednak „przekupić” Justynę i wpuścili do domu Wielkiego Brata jej chłopaka.

Producenci mogą bronić się jednak tym, że mężczyzna wcześniej brał udział w eliminacjach do programu. W międzyczasie pojawiał się w „Big Brother nocą”, gdzie na antenie TVN u boku Filipa Chajzera komentował wydarzenia w domu Wielkiego Brata. Na swoim Instagramie chłopak Żak – Paweł Grigoruk poinformował o wstrząsającym fakcie ze swojej przeszłości.

Okazuje się, że nowy uczestnik „Big Brothera” ma za sobą, jak na postępowca przystało, operację plastyczną, a konkretnie związaną z uszami. Mężczyzna bowiem postanowił najpierw samodzielnie wstawić sobie tunele w uszy, a kiedy to niby się udało, ale przyniosło opłakane skutki – konieczna była interwencja chirurgiczna.

Ze względu na powstałe rany jednego z uszu Pawła nie udało się przywrócić do normalności. Mężczyzna przeszedł zatem operację plastyczną, która miała sprawić, że uszy będą wyglądać, tak samo jak przed nieudanym eksperymentem. Czy tak się stało możecie ocenić po zdjęciach poniżej.

Jak zatem widzimy z programu „Big Brother” odszedł Łukasz, który publicznie chwalił się swoimi dziwnymi upodobaniami łóżkowymi – co nie spodobało się uczestnikom programu TVN, z drugiej strony do Domu Wielkiego Brata wchodzi inny postępowiec. Mamy zatem dużą szansę na to, że to dopiero początek dziwactw w show.

