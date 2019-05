Zamordystyczne pomysły polskich polityków. Nowoczesna chce wsadzać do więzienia za „znieważenie” unijnej flagi [VIDEO]

Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt ustawy przewidującej wsadzanie do więzień za „znieważanie lub niszczenie” unijnej flagi i symboli. Flaga ta i symbole eurokratów mają być chronione tak jak flaga polska i godło narodowe.

– Dzisiaj obchodzimy w Polsce bardzo ważne święto – Dzień Flagi RP i dzisiaj Nowoczesna składa projekt ustawy o ochronie flagi Unii Europejskiej na równi z flagą polską. W ten sposób chcemy wyeliminować z życia publicznego takie sytuacje, które miały miejsce na początku kadencji PiS-u, gdy flagę UE wyprowadzano z urzędu premiera czy też określano ją szmatą. Uważamy, że takie zachowania są niegodne, ponieważ flaga UE reprezentuje wartości nas wszystkich jako Polaków i jest na tyle ważnym elementem symboliki unijnej, że należy ją chronić – powiedział szef klubu Nowoczesnej, kandydat partii w eurowyborach Paweł Pudłowski.

– W tej ustawie precyzujemy ochronę flagi Unii Europejskiej na równi z flagą Polski. Ewentualne konsekwencje jej niewłaściwego traktowania będą zatem takie jak w przypadku flagi polskiej, czyli nawet zagrożenie pozbawienia wolności do jednego roku – groził poseł Nowoczesnej.

Projekt ustawy o statusie i ochronie symboli Unii Europejskiej przygotował poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński, który w pracach legislacyjnych ma reprezentować wnioskodawców (15 posłów z Nowoczesnej i dwóch z PSL-UED).

Projekt ustawy wprowadza ochronę prawną symboli Unii Europejskiej zakładając zmianę przepisów w Kodeksie Wykroczeń. Nowoczesna chce, by do więzienia szli, albo płacili grzywnę ci, którzy naruszą przepisy o poszanowaniu i ochronie symboli UE – na takiej samej zasadzie jak te osoby, które naruszą przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej.

W uzasadnieniu projektu ustawy posłowie wnioskodawcy podali, że jego celem jest uregulowanie statusu flagi Unii Europejskiej, określenie zasad jej umieszczania w budynkach publicznych oraz wprowadzenie ochrony prawnej tej flagi w postaci penalizacji jej publicznego znieważania, niszczenia, uszkadzania lub usuwania.

„Symbolika związana z UE, a w szczególności jej flaga, jest ważna dla wielu Polek i Polaków, którzy popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz czują się Europejkami i Europejczykami. Niestety, mimo tego częste jest palenie, opluwanie lub niszczenie w inny sposób flagi Unii Europejskiej, zwłaszcza podczas demonstracji środowisk eurosceptycznych lub protestów antyeuropejskich” – uzasadniła projekt Nowoczesna.

Nie ma czegoś takiego jak oficjalna flaga Unii Europejskiej. Podobnie jak hymn. Niebieska flaga z gwiazdami i Oda do Radości przyjmowane są zwyczajowo. Pomysł by status symboli międzynarodowej organizacji zrównać ze statusem takim jaka ma flaga narodowa, godło i hymn to kolejny przejaw umysłowej aberracji polityków, którzy za wszelka cenę chcą całkowicie zrezygnowania przez Polskę z suwerenności.

Flaga unijna wbrew temu co opowiada poseł Poszwiński nie reprezentuje „wartości wszystkich Polaków”. Ma wartość tylko dla jakichś eurokratycznych fanatyków i nikt za nią umierał nie będzie. Nawet posłowie Nowoczesnej, choć oczywiście jak chcą to sobie mogą to zrobić.

Pomysł wsadzania do więzień za nieposzanowanie loga jakiejś organizacji to już czysty zamordyzm. Oznacza, że projekt zmienienia Unii w państwo federacyjne będzie realizowany nawet z użyciem siły jeśli do władzy dorwą się tacy ludzie jak politycy Nowoczesnej.

Nowoczesna sklada projekt ustawy, w którym chce zrównania flagi UE z flagą i godłem Polski. N chce rózwnież penalizacji za znieważenie flagi UE pic.twitter.com/t06snYzZGA — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) May 2, 2019

Źródło: PAP/NCzas